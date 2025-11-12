Csalódott tiszások

Hont András, Facebook: „Szép barátságok alakulnak az ellenzékben. Ami viszont érdekes, hogy csalódott fideszest nem láttunk még sokat, de csalódott tiszást már néhányat, ezek szerint az említett producer úr is a számukat gyarapítja.”
