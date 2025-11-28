Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Cseh Katalint most aztán kizárták a kormányváltásból

Gelencsér Ferenc
2025. 11. 28. 6:48
Gelencsér Ferenc Facebook: „Az elmúlt héten nyilvánosan és személyesen is megkértük Cseh Katalint, hogy adja vissza a Momentumtól kapott mandátumát. Annak ellenére, hogy ez lenne a morális minimum, ő erre nem hajlandó, így nem marad más út, mint kizárni őt a Momentum parlamenti frakciójából is. Ez jelentős pénzügyi károkkal fog járni a Momentum számára. Olyan forrásoktól esünk el, amelyet a következő 5 hónapban a kormányváltásra szerettünk volna fordítani. Ehelyett most Cseh Katalin ezt a pénzt egy új párt építésére fogja használni, egy olyan párt építésére, amely indulni akar a választásokon, annak ellenére, hogy semmi esélye nincsen bejutni a parlamentbe, és ezzel veszélyezteti sok millió magyar ember álmát: a kormányváltást.”

