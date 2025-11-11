„Demeter tönkre tesz mindent a magyar kultúrában”

Perintfalvi Rita Facebook: „De a slusszpoén a legjobb! Az interjú végén Strump András megkérdezte tőle, hogy miből gondolja, hogy alkalmas lesz az új feladatra, amikor a múzeumi központosításba és a szigetrehabilitációba is belebukott. Amire Demeter öntudatos magabiztossággal így válaszolt: „A magyar nép a Fidesznek szavazott többséget, a parlament Orbán Viktort bízta meg a kormányzással, ő pedig úgy gondolja, hogy képes vagyok rá. Ez a bizalom számomra bőven elegendő, úgyhogy nem fogom megkérdezni az ellenzéki újságírókat arról, hogy alkalmas vagyok-e erre.” Tehát, ha Orbán azt mondja Demeternek, hogy képes felugrani a holdra, akkor Demeter nem kérdez, nem hezitál, nem néz magába, hanem felugrik a holdra! Uhhh! Ez aztán az önkritika és az önreflexió teljes hiánya! És az ember, aki tönkre tesz mindent a magyar kultúrában, amihez csak hozzáér!”