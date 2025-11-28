Szabó Gergő, PestiSrácok: „A jelenség egyértelmű, Magyar Péter ökölbe szorult feje pedig a legjobb bizonyíték arra, hogy valami nagyon elcsúszott a szektánál. Az a kevés viszonylag ismert ember már lejáratta magát, aki köréje sereglett, a többiek pedig komplexusos alakok vagy szerencselovagok, akik valójában semmihez sem értenek, csak sok pénzt akarnak keresni a semmivel. Az azonban sosem szül jót, ha valaki nem tudja kordában tartani az indulatait, Magyar Péter pedig korábban sem jeleskedett ebben. Ám aki a saját segítőin vezeti le a frusztrációját, azzal nem lehet mit kezdeni, ilyen ember vajon hogyan teljesít bármilyen valódi nyomás alatt, ha nemcsak egy pártocskát vezet, hanem egy ország sorsáról kell dönteni, sőt nemzetben kell gondolkodni? Azokat az embereket vérig sérteni több mint bűn, akik feláldozzák a szabadidejüket, energiájukat, pénzüket, és járják a kampányhelyszíneket az ország minden területén. Ilyet csak a valóságtól elszakadó, önimádó és beteg lelkű ember csinál. De aki ezek után ugyanúgy befekszik a talpa alá, az meg is érdemli, azzal valami igazán komoly probléma van, mint a főnökével. Érdemes mindenkinek megnézni ezt az ominózus videót, hiszen Jászkisér tökéletesen megmutatja, hogy Magyar Péter önmagán kívül mást nem képvisel, tervei a bosszúálláson és a káoszteremtésen kívül nincsenek, és amellett, hogy izzó gyűlölettel viseltetik azok iránt, akik más politikai táborban vannak, azokkal sem kíméletes, akik az ő szekerét tolják. Ébresztő, tiszások!”