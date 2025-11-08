Egy jogos, bár gonosz megjegyzés

Ambrózy Áron, Facebook: „A független-objektív sajtómunkások kapnak valami műszakpótlékot most arra, hogy megpróbálják bukásra átkeretezni Orbán amerikai látogatását?”
Így írnak ők – November 8., délelőtt
Ambrózy Áron, Facebook: „A független-objektív sajtómunkások kapnak valami műszakpótlékot most arra, hogy megpróbálják bukásra átkeretezni Orbán amerikai látogatását?”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.