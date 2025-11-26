Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Egy pártnak ugyanis pártszerűen kellene működnie

Egy pártnak ugyanis pártszerűen kellene működnie

Fodor Gábor
2025. 11. 26. 6:52
Fodor Gábor Facebook: „A Tisza párt jelöltjei zöldfülűek, de ennek megvan a maga előnye, és a hátránya is. Előny, hogy múlt nélküliek a közélet színpadán, hátrány pedig az, hogy soha nem próbálták még ki őket éles helyzetben. Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon az emberek elsősorban pártra szavaznak. Ezt a politikai frontvonalban eltöltött több mint harminc évem alatt megtanultam: lehetsz csodálatos egyéni jelölt, ha a pártod rosszul áll, akkor el fogod veszíteni a választást. Ugyanez fordítva is igaz: ha soha nem láttak még a körzetben, de a pártod népszerű, akkor nyerni fogsz. Bár a jelöltállítással kapcsolatos kezdeti anomáliákat egy friss szervezetnél nem tartom perdöntőnek, az alapprobléma mégiscsak az, hogy tapasztalatlan emberekről beszélünk, akik soha nem látták a politikát belülről. Egy pártnak ugyanis pártszerűen kellene működnie.”

