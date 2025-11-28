Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Egyezségre van szükség, nem diktátumra

Fodor Gábor
2025. 11. 28. 6:48
Fodor Gábor Facebook: „Halvány fogalmunk sincs még arról, mik lesznek pontosan azok a pontok, amelyek végül a tárgyalóasztalra kerülnek az orosz- ukrán háború lezárása kapcsán. Nincs precíz ismeretünk arról, hogy a különböző tervezetek mikor véglegesednek, hiszen  például, a múlt heti 28 pontos javaslat  már nem ugyanaz a 28 pont, mint amit pár napja olvashattunk. Szerintem egyébként sem az USA, sem Európa nem érdekelt abban, hogy háború legyen, csak mindenki másként gondolja el a béke megteremtésének módját. Biztató fejleménynek tartom, hogy Marco Rubio külügyminiszter kézbe vette az eredeti amerikai javaslatot, leült tárgyalni róla az ukránokkal, és az európaiak is hozzátették a maguk kiegészítéseit. Ennek így kell alakulnia: nem diktátumra van szükség, hanem egyezségre.”


 

