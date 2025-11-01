Mráz Ágoston Sámuel Facebook: „A tiszaközeli médiumok még egy hét után is azt bizonygatták, hogy miért lettek volna többen október 23-án a Tisza nagygyűlésén, mint a Békemeneten. Hiába tehát minden ezzel ellentétes bizonyíték, ők a folyamatos bizonygatásban bíznak. Ennek az alaptalan sikerkommunikációnak a része a Republikon Intézet fura kutatása. A vállaltan liberális és közismerten az Európai Unió támogatásából működő intézet azt állapította meg, hogy a teljes népességnek már csak 24 százaléka szimpatizál a Fidesszel, amelynek alig több, mint 1,8 millió polgártársunk feleltethető meg (ráadásul nem minden szimpatizáns szavazó, vannak köztük otthonmaradó drukkerek is). Valójában már a tavalyi EP-választáson (amely nem miniszterelnök-választás volt!) közel 2 millióan szavaztak a kormánypártra, s semmi nem támasztja alá a Republikon által jelzetteket. A 2026-os választás után mindenképpen el kell gondolkodni a fake pollokról és azok szabályozásáról, mert az utóbbi időben azok elszaporodtak és ez nem maradhat így.”