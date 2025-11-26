Élet-halál kérdés

Cseh Katalin Facebook: „Minden évben remélem, hogy kevesebb sziluettet kell majd felállítani. És minden évben ugyanaz a szorongó érzés fog el: megint későn érkezett a segítség. Megint nem védték meg őket. Ahogy egymás után hallgattuk a történeteket, újra és újra ugyanazt éreztem: ezek a nők mind élhetnének. Ha a rendőrség, az egészségügy és a bíróság úgy kezelnék ezeket az ügyeket, ahogy kell: élet-halál kérdésként.”