„Eljátszani a legkreténebb Trump-rajongó rednecket”

Pottyondy Edina, Facebook: „Néztem a közpénzből magyarkodó, arcoskodó, hazudozó propagandistákat, ahogy rászabadultak Washingtonra, mint egy falka japán turista. És azon gondolkodtam, milyen hisztit rendeztek volna Bohár Dánielék, ha egy baloldali kormány úgy utazik Obamához, hogy a Demokrata Párt választási mörcseit viselik. Vagy ha Pressmanhez úgy ment volna el vacsorázni egy liberális művész, hogy egy Biden 2024 baseballsapka van rajta. Másnap a Szuverenitásvédelmi Hivatal már az állampolgárságától akarta volna megfosztani. De most az amerikai elnökért rajongani, MAGA-sapkát viselni, eljátszani a legkreténebb Trump-rajongó redneckeket: magyarságminimum.”



