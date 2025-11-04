Rendkívüli

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Előrehozott EU-s parlamenti választásokra lenne szükség

Előrehozott EU-s parlamenti választásokra lenne szükség

Csizmadia László
2025. 11. 04. 7:12
Csizmadia László Civilek.Info: „Európa is egyre inkább kénytelen elismerni, hogy a rend fenntartására országaiban képtelen. Nem véletlenül vesztette el tárgyalóképességét, és ezzel párhuzamosan nyert megerősítést a Patrióták szerepe. Ugyanis a hatalom tulajdonosa a nép. Hogy kinek ad bizalmat, kizárólagos joga. A fentiek függvényében itt az ideje az Európai Unióban előrehozott választásokat kiírni. Ennek a tagországokban megtörténő népszavazások adhatnak alapot. Kérdésként feltehető: háború NEM – béke IGEN, idegen honfoglalók NEM – az őslakosok és családjainak prioritása IGEN, globalisták uralma NEM – patrióta szellemiség IGEN! Az igen válaszok többsége meghatározza az Unió jövőbeni útját és egyben iránymutatást ad az előrehozott EU-s parlamenti választások mielőbbi megtartására.”

Gajdics Ottó
idezojelekTisza

A nagy balos átverés

Magyar Péternek semmi köze a patrióta jobboldalisághoz.

