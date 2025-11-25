Németh Balázs Facebook: „A minap az erősen baloldali Publicus készített egy felmérést, amelynek eredményét az erősen brüsszelita Népszava hozta nyilvánosságra. Vagyis a kutatás teljesen hiteles. Ebben az olvasható, hogy mostanra a többség úgy gondolja, hogy a Fidesz újabb győzelmet arat a választáson, és csak kb. a választók harmada számít ellenzéki győzelemre. A (még) bizonytalanok között is többen várnak kormánypárti győzelmet. Még egyszer: balos kutató, balos lapban megjelent számai. Emiatt van gázban Brüsszel, az Európai Néppárt, Magyar Péter és az összes hazai leágazásuk - a külföldről fizetett portálok, kutatóműhelyek, elemzők, influenszerek, stb. Tavasszal még azzal kábítottak mindenkit (elsősorban a külföldi megbízóikat!!), hogy megtörtént az átbillenés (jelentsen ez bármit is…), és a többség kormányváltásra számít, a fideszesek meg jobb, ha pestisesnek érzik magukat. Ehhez képest ma már az ellenzéki intézetek is kén ytelenek elismerni, hogy a Fidesz választási győzelmére számít a magyarok többsége. A megvadult tiszás buborékból nézve persze ez meglepő lehet, a józan ész alapján papírforma. Ki az ördög szavazna arra, hogy Brüsszel, minden hülyeségével együtt, átvegye az irányítást Magyarországon ”