Rendkívüli

Brutális megszorításra készül a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes gazdasági terve nyilvánosságra került

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Emiatt van gázban Brüsszel

Emiatt van gázban Brüsszel

Németh Balázs
2025. 11. 25. 7:10
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Németh Balázs Facebook: „A minap az erősen baloldali Publicus készített egy felmérést, amelynek eredményét az erősen brüsszelita Népszava hozta nyilvánosságra. Vagyis a kutatás teljesen hiteles. Ebben az olvasható, hogy mostanra a többség úgy gondolja, hogy a Fidesz újabb győzelmet arat a választáson, és csak kb. a választók harmada számít ellenzéki győzelemre. A (még) bizonytalanok között is többen várnak kormánypárti győzelmet. Még egyszer: balos kutató, balos lapban megjelent számai. Emiatt van gázban Brüsszel, az Európai Néppárt, Magyar Péter és az összes hazai leágazásuk - a külföldről fizetett portálok, kutatóműhelyek, elemzők, influenszerek, stb. Tavasszal még azzal kábítottak mindenkit (elsősorban a külföldi megbízóikat!!), hogy megtörtént az átbillenés (jelentsen ez bármit is…), és a többség kormányváltásra számít, a fideszesek meg jobb, ha pestisesnek érzik magukat. Ehhez képest ma már az ellenzéki intézetek is kén ytelenek elismerni, hogy a Fidesz választási győzelmére számít a magyarok többsége. A megvadult tiszás buborékból nézve persze ez meglepő lehet, a józan ész alapján papírforma. Ki az ördög szavazna arra, hogy Brüsszel, minden hülyeségével együtt, átvegye az irányítást Magyarországon ”     

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekűrállomás

Miért esett le Ferinél a biciklilánc?

Bánó Attila avatarja

A nemzeti kormány gazdasági és társadalmi eredményeit hosszan lehet sorolni, csak vegyük észre a jót is.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.