Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ennek akkor így nem sok értelme van”

„Ennek akkor így nem sok értelme van”

Lattmann Tamás
2025. 11. 16. 7:31
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lattmann Tamás Facebook : „ Oké, szóval hogy jól értem-e... Egy demokratikus új párt megalakítását jelentette be Cseh Katalin és Barabás Richárd, majd rögtön azt is, hogy Magyar Péter az ő miniszterelnökjelöltjük is, listán őrájuk, egyéniben viszont a Tisza - egyelőre ismeretlen - jelöltjeire kérik a támogatók szavazatait. Hát ennek akkor így nem sok értelme van. (Viszont PONT EZT akarta elérni Orbán Viktor a berhelt választási rendszer kialakításával 2011-ben elérni. Értelmetlenségbe (is) taszítani a vele ellentétes oldalt. elég jól sikerült.)”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Megjött a hír, ami bevitte a kegyelemdöfést Magyar Péternek

Felhévizy Félix avatarja

Erre azért nem számítottunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.