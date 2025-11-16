Lattmann Tamás Facebook : „ Oké, szóval hogy jól értem-e... Egy demokratikus új párt megalakítását jelentette be Cseh Katalin és Barabás Richárd, majd rögtön azt is, hogy Magyar Péter az ő miniszterelnökjelöltjük is, listán őrájuk, egyéniben viszont a Tisza - egyelőre ismeretlen - jelöltjeire kérik a támogatók szavazatait. Hát ennek akkor így nem sok értelme van. (Viszont PONT EZT akarta elérni Orbán Viktor a berhelt választási rendszer kialakításával 2011-ben elérni. Értelmetlenségbe (is) taszítani a vele ellentétes oldalt. elég jól sikerült.)”



