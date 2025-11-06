Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

…és fonákja

...és fonákja

Kötter Tamás
2025. 11. 06. 7:02
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kötter Tamás, Facebook: „Tessék mondani, ez már a végjáték? A birodalmak mindig belülről rohadnak szét. Persze ez a rothadás elsősorban nem a katonai képességek vagy az ipari teljesítmény drasztikus hanyatlásaban mutatkozik meg; hol volt a barbár népek ipari teljesítménye római birodaloméhoz képest, és a Szovjetunió még összeomlása pillanatában is ugyanolyan atomnagyhatalom volt, mint az azt megelőző közel 40 évben. Nem, a rothadás  a belső kohéziós erő bomlásával kezdődik meg, amely kohéziós erők eltűnése, mivel az USA nem nemzetállam, jelen esetben különösen fontos. Ez a kohéziós erő az első telepesektől fogva a fehér angolszász protestáns etika volt, egy működési modell, mely kisugárzott az élet szinte minden területére, a munka etikától a viselkedéskultúráig. Ezt az etikát vették át, illetve ennek átvételére kényszerítette a társadalom az elmúlt száz évben az USA-ba érkezőket. Ez képezte az amerikai álom alapját; és ez az etika van most eltűnőben a multikulturális nagyvárosokban. Hogy miféle etikát követnek, miféle álmot álmodnak ezek után a nagyvárosok lakói, az még a jövő kérdése – de őszintén megmondom, hallgatva New York új polgármesterét, a muszlim szocialista (Hajaj) Zohran Mamdanit, nincsenek illúzióim a végjátékot illetően.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.