Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Európában fordulatot kell elérni

Európában fordulatot kell elérni

Máthé Zsuzsa
2025. 11. 20. 14:55
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Máthé Zsuzsa Facebook: „Egy biztosan tudható: ha Magyar Péternek hívnák Ursula von der Leyen minapi, Ukrajnának pénzt követelő, vérlázító levelének címzettjét, búcsút inthetnénk mindennek, amiért közösen megküzdött ez az ország. Nemcsak azért biztos ez, mert a Magyar mögött álló hazai holdudvar réges-rég feltétlen kiszolgálója Brüsszelnek, hanem mert ő maga fogott ember. Ha akarna sem tudna másképp dönteni, mint ahogy Az EU jelenlegi vezetése diktál. Minden magyar ember elemi érdeke, hogy olyan miniszterelnöke maradjon az országnak, aki nemcsak üres szólamokat puffogtat a hazájáról és az “emberségességről”, hanem aki valóban képes megvédeni a magyar embereket és esélye lehet Európában is fordulatot elérni.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.