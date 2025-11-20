Európában fordulatot kell elérni

Máthé Zsuzsa Facebook: „Egy biztosan tudható: ha Magyar Péternek hívnák Ursula von der Leyen minapi, Ukrajnának pénzt követelő, vérlázító levelének címzettjét, búcsút inthetnénk mindennek, amiért közösen megküzdött ez az ország. Nemcsak azért biztos ez, mert a Magyar mögött álló hazai holdudvar réges-rég feltétlen kiszolgálója Brüsszelnek, hanem mert ő maga fogott ember. Ha akarna sem tudna másképp dönteni, mint ahogy Az EU jelenlegi vezetése diktál. Minden magyar ember elemi érdeke, hogy olyan miniszterelnöke maradjon az országnak, aki nemcsak üres szólamokat puffogtat a hazájáról és az “emberségességről”, hanem aki valóban képes megvédeni a magyar embereket és esélye lehet Európában is fordulatot elérni.”