Rákay Philip Facebook: „Most olvasom, hogy transzvesztiták és migránsok bunyóztak tegnap Manchesterben. Nesze neked nyílt társadalom, meg multikulti olvasztó tégely! Európának harangoztak...”
Így írnak ők – November 3., délután
