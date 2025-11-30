Ujhelyi István, Facebook: „Mosolyogtam, mert hol vagyunk már attól a polgári szalontól, ahol számítottak az elvek, a látszat, a kimondott és adott szó, az erkölcsi tartás. Az elmúlt tizenöt évben ez a hatalom a polgári szalonból egy késdobáló kocsmába költözött át, és láthatóan jól is érzi ott magát. Nincsenek erkölcsi vagy jogi aggályai. Egyebek mellett megbecstelenítették a jogállamot, meggyalázták a közszolgálatiságot, ráadásul – ami a nagyobb baj – elérték, hogy ezek a fogalmak különösebb értéket már ne is jelentsenek a számunkra.”



