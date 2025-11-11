Ez a kereszténység kiírtásának két szélső értéke

Susánszky Mátyás, Origo: „A bevándoroltatásnak köszönhetően Európa sem mentes a keresztényellenességtől, hiszen a terroristák kedvelt célpontjai például a karácsonyi (keresztény) vásárok. Az Európai Unió természetesen a Brüsszelt leuraló baloldali technokrata értelmiségnek köszönhetően – amely gondos kommunista, ateista kiképzésben részesül az elit egyetemeken – nem hajlandó tudomást venni a keresztényüldözés európai valóságáról, bizonyos burkolt szimpátiát is táplálva a terrorcselekmények iránt. Ha van a kereszténység kiirtásának két szélső értéke, abba ugyanúgy tartoznak bele a muzulmán szélsőségesek a radikális, mint az európai liberálisnak a »puha« oldalon. Európában nincs még egy ország hazánkat kivéve, amely a keresztények üldözése ellen szót emelne vagy tevékenyen cselekedne a megmentésükért. Tényleg nincs. Pláne nem intézményes szinten.”



