Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Ez a kereszténység kiírtásának két szélső értéke

Susánszky Mátyás
2025. 11. 11. 15:11
Susánszky Mátyás, Origo: „A bevándoroltatásnak köszönhetően Európa sem mentes a keresztényellenességtől, hiszen a terroristák kedvelt célpontjai például a karácsonyi (keresztény) vásárok. Az Európai Unió természetesen a Brüsszelt leuraló baloldali technokrata értelmiségnek köszönhetően – amely gondos kommunista, ateista kiképzésben részesül az elit egyetemeken – nem hajlandó tudomást venni a keresztényüldözés európai valóságáról, bizonyos burkolt szimpátiát is táplálva a terrorcselekmények iránt. Ha van a kereszténység kiirtásának két szélső értéke, abba ugyanúgy tartoznak bele a muzulmán szélsőségesek a radikális, mint az európai liberálisnak a »puha« oldalon. Európában nincs még egy ország hazánkat kivéve, amely a keresztények üldözése ellen szót emelne vagy tevékenyen cselekedne a megmentésükért. Tényleg nincs. Pláne nem intézményes szinten.” 


 

