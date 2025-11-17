Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Ez az erkölcstelenség netovábbja

Boros Bánk Levente
2025. 11. 17. 14:46
Boros Bánk Levente, Facebook: „Értem én, hogy Török Gábor ezzel is Magyar Pétert akarja helyzetbe hozni és/vagy a kormányt gyengíteni, de ez az erkölcstelenség netovábbja.”


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

