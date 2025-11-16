Ez mindent elmond

Apáti Bence Facebook: „Amikor Gulyás Marci panaszkodik, hogy Magyar Péter nem engedi nyilatkozni a politikusait. Csodálatos.”
Így írnak ők – November 16., délelőtt
