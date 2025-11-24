Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Ezt a békát le kell majd nyelnie az európai elitnek”

Demkó Attila
2025. 11. 24. 15:24
Demkó Attila Facebook: „Mivel végső soron a katonai helyzet dönt, a nyugati közvéleménynek/politikának el kell majd előbb utóbb fogadnia, hogy a feltételek nagyobbik felét a fronton erősebb, azaz Oroszország fogja diktálni. De nem mindent. A 28 pont sem kapituláció, attól messze van. Lehet persze rosszabb is, jobb is a vége, de a nagy képen nem változtat: Oroszország részleges győzelmet arat, amnesztiát kap, és a világ nagyobbik fele számára egyébként győztesnek fog tűnni. És ezt a békát le kell majd nyelnie az európai elitnek, miközben a gyűlölt Trump lesz a béketeremtő, egyébként meg mossa kezeit.”

