Nagy Attila Tibor Facebook : „Az újítás mindig kockázatos, mert eltér a megszokotthoz képest. Itt Orbán Viktor nem jó előre megírt beszédet adott elő - amelyet a tanácsadóival is megnézetett - , hanem egy beszélgetőtársa kérdéseire válaszolt. Hiába volt jóindulatú a kérdező, kissé nehezen csiszolódtak össze. A kérdezőt hajtotta az idő - érdekes módon a rendezvényt mindenképpen be akarták fejezni Magyar Péterék 14 órára meghirdetett rendezvénye előtt -, így rövid válaszokat várt volna az egyébként olvasott, sokat tapasztalt kormányfőtől, aki kissé küszködött azzal, hogy bonyolult globális kérdéseket röviden, fogyaszthatóan meséljen el. Ott oldódott fel, amikor kedvenc témája, a migrációellenesség és a foci került szóba. Aztán amikor a beszélgetés véget ért, Orbán felállt az asztaltól, de Rákay Phillipék élő adásban szóltak rá, hogy még maradjon, jön néhány kérdés a közönségtől(ejnye, hova lett a forgatókönyv?). Ezt bizony még gyakorolni kell!



