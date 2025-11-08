Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Fegyőr agysejtjeit számolta össze Apáti, hamar végzett

Apáti Bence
2025. 11. 08. 7:09
Apáti Bence, Facebook : „Bandesz, ezt a kifejezést mifelénk (tartós tejet már ne vegyen) olyan emberre használjuk, aki rövidesen el fog hunyni. Ugyebár rólad köztudott, hogy meglehetősen kevés agysejtettel rendelkezel – ezt a Partizán műsorában láthatta is mindenki –, úgyhogy nem vagyok biztos benne, hogy te most nem tudod, hogy ezt a kifejezést a nálad több agysejttel rendelkező mire szokták használni, és igazából arra céloztál, hogy a te vágyad az, hogy áprilisban nem Orbán Viktor lesz a miniszterelnök, vagy arra, hogy Orbán rövidesen el fog hunyni?”


 

