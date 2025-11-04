Bartus László, Facebook: „Ezzel Magyar átnyomta saját magáról a felelősséget a Fideszre, s megtalálta az indokot, hogy a totális káoszban miért nem tudtak még jelölteket állítani egy teljesen alkalmatlan szisztémában, miközben Magyar igyekszik a hozzá nem értő, ismeretlen, amatőr jelöltek bemutatását olyan messzire húzni, amennyire lehet. Ne derüljön ki az alkalmatlanságuk. De így már minden világos. A Fidesz az oka, hogy nincsenek jelöltek. Nem is lesznek. Bármiben fogadunk, hogy novemberben sem lesznek jelöltek, csak legfeljebb a választás előtt egy héttel. Mindig lesz valamilyen hamis és nevetséges indok. Demokratikus párt esetében egy ilyen adatszivárgás után le kell mondani. De a Tisza nem is egy párt.”