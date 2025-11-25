Gúzsba kötnék a békepárti hunokat, nyakló nélkül hazudoznak nagyokat

Lánczi Tamás Facebook: „Külföldről irányított, háborúpárti dezinformációs hálózatok próbálják lejáratni Magyarország békepárti álláspontját és aláásni a nemzeti szuverenitást. A brüsszeli és transzatlanti körökhöz kötődő szervezetek hamis narratívákat gyártanak – az orosz energiaimporttól az állítólagos drónincidensig –, amelyeket a hazai hálózati média kritikátlanul terjeszt. Céljuk egyértelmű: szűkíteni Magyarország mozgásterét.”