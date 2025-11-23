Bartus László Facebook: „Semmiféle önállóságuk, mozgásterük nem lesz, saját véleményük nem lehet. Ha nem azt csinálják, amit Magyar mond, Magyar kirúgja őket. Ezt talán még alá is íratja velük. Ezt láthatjuk az EP-frakcióba küldött embereinél. Hasonlóan működik a fővárosi közgyűlés "Tisza" frakciója. S minden jel szerint ugyanilyen lesz a "Tisza" (Magyar Péter) parlamenti frakciója is. A megválasztott képviselők nem a választóiknak, hanem Magyarnak felelnek. Ezzel meg is szűnt Magyar Péter felett a sokat emlegetett ellenzéki demokratikus kontroll. Ennek az embernek a kezébe adni Orbán rendszerét egy kétharmados többséggel, aki már most azon dolgozik, hogy minden demokratikus kontrollt kikapcsoljon, életveszély. Ha parlamenti többséget szerez, azt szavaztat meg a bábjaival, akiket most válogat össze, amit akar. Magyar Bálint, Haraszti Miklós, Bruck András, Lendvai Ildikó és mások milyen eszközökkel fogják az újfideszes Magyar Pétert kontrollálni, befolyásolni?”



