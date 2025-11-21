Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hány ember kell ehhez a látszathoz?

Ceglédi Zoltán
2025. 11. 21. 14:46
Ceglédi Zoltán, Facebook: „Ismét nőtt a Tisza előnye a Publicusnál! Ha most vasárnap lennének a választások, hárompárti parlament alakulna, és csak az lenne a kérdés, hogy a Tiszának csak a DK-val vagy nélküle is van kétharmados többsége. És ne feledjük, most zajlik Magyar Péter országjárása is. Érthetetlen, miért nem élt korábban ezzel az eszközzel más párt is, pedig nekik sem volt megtiltva, hogy lakossági fórumokat tartsanak! (Kell majd egyszer egy rendes leltár, hogy hány emberre van szükség ehhez az egészhez, mármint a látszathoz. Ha »irányba áll« 5-6 ellenzéki kutatócég, a féltucat fontosabb ellenzéki sajtótermék, az ismertebb influenszerek és valóságmagyarázók… hány ember a projekt? Mondjuk még mindig csak olyan ötven fő lojalitása? És megvagyunk, ott a dugasz a szűk keresztmetszetben. Az az állításom, hogy ha BÁRKI megkapta volna ez a szupportot korábban, ha ezt így ráöntötték volna Thürmer Gyulától Bokros Lajosig, Pukli Istvántól Fekete-Győr Andrásig BÁRKIRE, akkor ma ő lenne az ellenzéki sztár. Fölmérhetetlen, de mindenképp vizsgálandó erő az, ha egy komplett nyilvánosságuniverzum közös döntése, hogy valakit Orbán mellé-fölé kell emelni, és ennek mentén »mérnek«, »számolnak«, »oknyomoznak« és véleményeznek).”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

