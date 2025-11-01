Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hiába közel a halottak napja, Jusztnál maradt a komcsi-tempó

Skrabski Fruzsina
2025. 11. 01. 14:48
Skrabski Fruzsina Facebook: „Juszt Lászlónak sikerült halottak napja közeledtével édesanyám és az én viszonyommal kötekedni:Idézem: “Megjegyzéséből arra következtetetek, hogy nem volt beszélőviszonyban az édesanyjával, akitől így nem sikerült átvenni a világlátását sem. “ A történet előzménye, hogy Puzsér az ő műsorában mondott rólam kedveseket, amit nyilvánosan megköszöntem és megjegyeztem, hogy én nem mennék be egy ilyen komcsi műsorába. Drága édesanyám egy szent volt, tényleg bement Juszthoz is. Nekem azért vannak szintek, ami alá nem megyek. Pl. aki a halott édesanyámmal kötekszik. De sajnos kommunista marad az, aki volt. Súlyos terhek ezek.” 

