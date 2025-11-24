Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hiányzik az egyensúly a Tiszánál

Hiányzik az egyensúly a Tiszánál

Fodor Gábor
2025. 11. 24. 6:49
Fodor Gábor, Index: „A 2021-es ellenzéki előválasztás egyértelműen bebizonyította, hogy egy jelölt a szükséges országos politikai tapasztalat nélkül megnyerheti a szimpátiaszavazást, de aztán a vitákban kiderülhet róla, hogy mégsem alkalmas arra a szerepre, amire szánták. Tehát strukturális problémát látok a legnagyobb ellenzéki tömörülés jelölési rendszerében, amely egy idő elteltével megbosszulhatja majd magát. A megérzésemet erősíti az a tény, hogy a médiaszereplések miatt hirtelen a frontvonalba beemelt tiszás képviselők rövid idő után szinte mind tiltólistára kerültek (Tarr Zoltán, Ruszin-Szendi Romolusz, Kulja András, Kollár Kinga stb.). Meg kell tehát találni a szükséges egyensúlyt a hagyományos belső pártdemokrácia és a modern kor nyilvánosság követelményei között.”

