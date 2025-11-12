Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hogyan tűzzünk céltáblákat mellkasokra?

Hogyan tűzzünk céltáblákat mellkasokra?

Gelencsér Ferenc
2025. 11. 12. 6:49
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Gelencsér Ferenc Facebook: „Információim szerint a DK-n kívül minden parlamenti pártban nagy a belső vívódás: kövessék-e pártként a Momentum példáját, és ne induljanak el jövőre. Itt az egyéni érdekek állnak szemben a közösségi érdekekkel. Azzal még lehetne is empatizálni, hogy ugyan ki akarna egyik napról a másikra munkanélkülivé válni? Csakhogy egy politikus munkája az állampolgárok képviselete. És jelenleg épp úgy lehet képviselni őket, ha az egyéni szempontokat hátrasoroljuk. Ha azt mondjuk: ebből a körből most kimaradunk. Visszamegyünk a piacra, és azon dolgozunk, hogy ellenzéki győzelem szülessen – ami aztán lehetővé teszi, hogy 2030-ra Magyarország újra valódi többpárti demokrácia legyen. Ott tartunk tehát, hogy a parlamenti ellenzék kezdi belátni, milyen döntést kell meghoznia. Erre politikusok egy csoportja kitalálja, hogy márpedig a saját megélhetése fontosabb az ország érdekénél. Röviden: a megélhetési politizálást választják az ország helyett.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekRákay Philip

Belemondták Magyar Péter arcába az igazságot, Rákay Philip volt a tettes

Csépányi Balázs avatarja

Végre!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.