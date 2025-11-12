Hogyan tűzzünk céltáblákat mellkasokra?

Gelencsér Ferenc Facebook: „Információim szerint a DK-n kívül minden parlamenti pártban nagy a belső vívódás: kövessék-e pártként a Momentum példáját, és ne induljanak el jövőre. Itt az egyéni érdekek állnak szemben a közösségi érdekekkel. Azzal még lehetne is empatizálni, hogy ugyan ki akarna egyik napról a másikra munkanélkülivé válni? Csakhogy egy politikus munkája az állampolgárok képviselete. És jelenleg épp úgy lehet képviselni őket, ha az egyéni szempontokat hátrasoroljuk. Ha azt mondjuk: ebből a körből most kimaradunk. Visszamegyünk a piacra, és azon dolgozunk, hogy ellenzéki győzelem szülessen – ami aztán lehetővé teszi, hogy 2030-ra Magyarország újra valódi többpárti demokrácia legyen. Ott tartunk tehát, hogy a parlamenti ellenzék kezdi belátni, milyen döntést kell meghoznia. Erre politikusok egy csoportja kitalálja, hogy márpedig a saját megélhetése fontosabb az ország érdekénél. Röviden: a megélhetési politizálást választják az ország helyett.”



