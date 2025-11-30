Horn szerint sikeres volt a néma jelöltek „heroikus küzdelme”

Horn Gábor Facebook: „Sikeresnek gondolom a Tisza jelöltállítási folyamatát. Minden nehézség , külső nehezítés ellenére , probléma nélkül lezajlott az ‘előválasztás ‘. Működött a dolog ( nekem, aki regi híve vagyok ennek az eszköznek, ez külön visszaigazolás). A két forduló lehetővé tette a belső és külső körök csatlakozását, megadta azt a közösségi élményt, ami nélkül nem lehet nekifutni ennek a végtelenül igazságtalan és egyenlőtlen küzdelmet jelentő kampánynak . Most legalább 300 ezer választó értheti, hogy rajta is múlik, ő is része a politikai folyamatoknak.”





