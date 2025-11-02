Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Hosszú casting: már toborozzák a szavazatszámlálókat 2026-ra

Karácsony Gergely
2025. 11. 02. 15:01
Karácsony Gergely Facebook: „De ebben az országban a demokrácia védelme hétköznapi kihívásunk lett, és hétköznapi tetteinken is múlik. Ebben van kiemelt szerepe a választások tisztaságának, a választások tisztaságában pedig az ellenőrzésnek, az ellenőrzésben pedig azoknak, akik az egyes választókörökben a szavazatok összeszámolását végzik majd jövő áprilisban. Toborzást indítunk egészen jövő februárig annak érdekében, hogy minél többen jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak a 2026-os országgyűlési választások napjára.” 

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

