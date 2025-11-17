Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Hullarabló” állásfoglalás

Csillag István
2025. 11. 17. 14:46
Csillag István, Népszava: „Trump mindenkire csörgősipkát húzott, aki meg akarja tartani – ha kell, a népakarattal szemben is – az ő segítségével az Orbán-rendszer által szerzett hatalmát. Ehhez bizony nem elég csupán Putyin kritikátlan szolgálata, az ukránokkal szembeni »hullarabló« állásfoglalás. Egy Goldoni-vígjáték címéhez hasonlóan két úr szolgája lett Magyarország, sőt még ezt is túlszárnyalja, mert Trump és Putyin mellett ott van a kínai nagyúr, Hszi Csin-ping is. Ez már világrekord, hiszen ilyen még nem volt, hogy egy ilyen kicsiny ország egyszerre három urat szolgáljon, egyetlen nyelvvel három feneket nyaljon.”

