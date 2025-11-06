Igen szomorú lenne a rádöbbenés!

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Magyarország 500 éves kirablása, tehát például az itt megtermelt javakból származó haszon mindenféle trükkös pénzügyi eszközökkel történő elcsatornázása 2010 után ért véget. Az elmúlt 15 év életszínvonal-emelkedésének oka nemcsak a termelékenység növekedése volt, illetve a gazdaság szerkezetátalakulása és az ebből következő foglalkoztatottságnövekedés, hanem az is, hogy amit 2010 előtt ki tudtak lopni innen a multik, azt utána már nem tudják. Bonyolult történet ez, de a jobboldal a társadalomba és a magyar tulajdonú gazdaságba porlasztja szét azt a pénzt, amelyet a gazdaság megtermel, és amelyet mindenféle multikat sújtó különadókkal és a fekete- és szürkegazdaság nagyon sikeres visszaszorításával az állam vissza tudott szerezni. Lehet azt hazudni persze, hogy nem így van, de ha nyer a Tisza és visszatérnek a 2010 előtti idők, pár hónap után mindenki rá fog döbbenni.”