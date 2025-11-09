Németh Péter Népszava : „Azt nyilván Orbán sem akarhatta, hogy nyílt zaklatás legyen a következmény, hogy Németh Balázs fenyegető videót gyártson belőle, hogy a Mandiner, alias Orbán Balázs nyílttá tegye a kezükbe került névsort, miáltal a zaklatásnak legyenek kitéve a tiszás szimpatizánsok. Márpedig most ez történik: vizsgálat helyett a kormánypárt emberei kezdték használni a feltört adatokat, lényegében lehetetlen helyzetbe hozva saját főnöküket. A főnök ugyanis független vizsgálatot ígért, azt üzente, számára a nemzet, az állampolgárok biztonsága az első, és minden ilyen esetben háttérbe szorulnak a pártérdekek. Szóval nagyon várom, hogy Orbán Viktor megszólaljon, és az orrára koppintson mindazoknak, akik látványosan visszaélnek a kezükbe került adatokkal. Mert így az a látszat, hogy valójában a Fidesz áll az adatlopás mögött. és ilyen nem történhet Orbán rendszerében.”