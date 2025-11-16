„Ilyen pártra nincs szükség”

Bartus László Facebook: „Majdnem úgy tűnt, hogy létrejön valami értelmes dolog, amikor egy demokratikus új párt megalakítását jelentették be, amely magában hordja a magyar demokratikus jövő csíráit. De Cseh Katalin és Barabás Richárd hamar lehűtötte a kedélyeket, amikor bejelentette: Magyar Péter az ő miniszterelnökjelöltjük is, listán rájuk, de egyéniben a Tisza ismeretlen jelöltjeire kérik a támogatók szavazatait. Ez annyira abszurd, hogy szinte hihetetlen. Ezzel ki is végezték a pártjukat. Nem mintha nem lenne rá szükség és igény. Kitüntetésnek tekinthetnék a tiszás fanatikus hívek gyalázkodását, a Momentum tobzódását (hogy miután Magyar Péter kedvéért saját pártjukat kivégezték, megalakul helyette egy másik). De ez az új párt megszületni sem tud, a fogantatás pillanatában elvetél. Ezt így nem lehet. Olyan pártra, amely Magyarnak udvarol (aki mindenkit semmibe vesz), nincs szükség.”



