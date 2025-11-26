Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Íme a nemzeti szuverenitás exportverziója”

„Íme a nemzeti szuverenitás exportverziója”

Puzsér Róbert
2025. 11. 26. 14:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Puzsér Róbert, Facebook : „Orbán Viktor hatalmatlan, brüsszeli bürokratákkal viaskodva szuverén vezetőt demonstrál, de birodalmak erős embereinek udvarában önbecsülése az alázatos alattvalók nívójára inflálódik – ilyenkor nem hűbérúr, hanem hűbéres. Egy szuverén vezető nem a sajtószolgái előtt tart elvtársias hangú eligazítást, miközben első számú csicskása, Szijjártó Péter műszerfalra ragasztott kutyafejként bólogat. Aki olyan konzisztenciátlan alázatosságot tanúsít egy másik állam vezetője iránt, hogy még azt is diplomáciai sikerként adja elő, ha Trump dedikál neki egy baseballsapkát, az semmiképp nem államférfi, legfeljebb saját hatalmának karikatúrája, aki a személyes hűségét politikai árucikként kínálja fel. Aki szabadságharcot hirdet egy vízfejű, bürokratikus intézményrendszer ellen, miközben birodalmak kapuinál kéreget, annak az országa nem autonóm állam, hanem bárki gyarmata, aki biztosítja, hogy ennek a provinciának a helytartója mindörökre Orbán Viktor marad – íme a nemzeti szuverenitás exportverziója.”

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekafd

Ritka pillanat

Bayer Zsolt avatarja

Egy német képviselő igazat beszél az idióták, gazemberek és aljas hazudozók többségévé lett Európai Parlamentben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.