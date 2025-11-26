Puzsér Róbert, Facebook : „Orbán Viktor hatalmatlan, brüsszeli bürokratákkal viaskodva szuverén vezetőt demonstrál, de birodalmak erős embereinek udvarában önbecsülése az alázatos alattvalók nívójára inflálódik – ilyenkor nem hűbérúr, hanem hűbéres. Egy szuverén vezető nem a sajtószolgái előtt tart elvtársias hangú eligazítást, miközben első számú csicskása, Szijjártó Péter műszerfalra ragasztott kutyafejként bólogat. Aki olyan konzisztenciátlan alázatosságot tanúsít egy másik állam vezetője iránt, hogy még azt is diplomáciai sikerként adja elő, ha Trump dedikál neki egy baseballsapkát, az semmiképp nem államférfi, legfeljebb saját hatalmának karikatúrája, aki a személyes hűségét politikai árucikként kínálja fel. Aki szabadságharcot hirdet egy vízfejű, bürokratikus intézményrendszer ellen, miközben birodalmak kapuinál kéreget, annak az országa nem autonóm állam, hanem bárki gyarmata, aki biztosítja, hogy ennek a provinciának a helytartója mindörökre Orbán Viktor marad – íme a nemzeti szuverenitás exportverziója.”