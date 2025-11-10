Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Itt létrejött egy érdekes helyzet, egyfajta érzelmi szituáció”

Fodor Gábor
2025. 11. 10. 7:04
Fodor Gábor, Facebook: „Donald Trumpnak és Orbán Viktornak volt egy telefonbeszélgetésük, nagyjából egy hónappal ezelőtt. Utána maga Trump beszélt arról újságíróknak, hogy ez a beszélgetés mennyire revelációszerűen  hatott rá, mert ott jött rá, mit jelent az, amikor egy országnak  nincsen tengere. Most nem akarom Donald Trumpot úgy beállítani, mint aki tájékozatlan földrajzból. Zárójelben jegyzem meg, hogy a Föld több mint 200 államának kb. háromnegyede rendelkezik tengerparttal, negyedrésze pedig nem. Egy amerikai elnök, akinek nem elsősorban Magyarország geográfiájával kell  foglalkoznia, első hallásra valóban meglepődhet azon, hogy létezik ilyen helyzet. Láthatóan Trumpot ez a tény elgondolkodtatta.  Szerintem a miniszterelnök ezért is érzi úgy, hogy itt létrejött egy érdekes, sajátos helyzet, egyfajta érzelmi szituáció, amit érdemes a javunkra fordítani.”

