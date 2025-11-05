Jócskán akadnak kérdőjelek Magyar narratívájában

Dull Szabolcs Facebook: „Magyar narratívájában is vannak jócskán kérdőjelek és bizonytalan pontok: hogyan nem sikerült immár másodjára a tiszás adatokat megvédeni? A Nemzet hangja oldalban miért bízhatnak jobban a tiszások? A jelöltállítási szavazás így mennyire marad átlátható? A tiszás jelöltek, ha mind megvannak, miért nem háborognak a csúszás miatt? És a Fidesznek miért érdeke megakadályozni a tiszás jelöltállítást, miközben éppen arra vár a kormányoldal, hogy tüzelhessen az új tiszásokra?”