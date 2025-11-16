Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kapaszkodjatok tiszások, tanulságos lesz!

Rákay Philip
2025. 11. 16. 14:29
Rákay Philip Facebook: „Magyar Péter győri beszéde már megint olyan volt, mint a hangja: kongóan üres, mint egy horpadt bádogvödör. Ha tízszer újraszületne se sikerülne kipréselnie magából soha egyetlen olyan politikatörténeti, politikafilozófiai mélységű gondolatmenetet sem, mint amilyeneket Orbán Viktortól 40 percen keresztül - a legkülönfélébb témákban - hallhattunk. A Magyar Péter szavait sivatagi vándorként szomjazók csak ezt a három percet nézzék meg, s talán ráébrednek, hogy idoljuk megint össze-vissza hazudozik az arcukba, amikor átszellemülten államcsődről magyaráz, a pénzügyi védőpajzs kapcsán.” 

