Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kapkodás és pánik

Kapkodás és pánik

Szabó Gergő
2025. 11. 24. 15:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szabó Gergő Origo: „A kapkodás és pánik látszik az ukránokon, akiknek az is ormótlan taplóság is belefért, hogy a korrupciós ügybe belekeveredett Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke vezette az ukrán delegációt az amerikaiakkal való tárgyalásokon és Jermak kijelentette, hogy most aztán jönni fog a tartós és igazságos béke. Mivel Zelenszkij cimborája mondta ezt, abban biztosak lehetünk, hogy sem tartós, sem igazságos nem lesz, ami jön, de vélhetően béke sem. Mert ennek a diktatúrának elemi érdeke a háború, az cseppet sem zavarja őket, hogy hány ukrán hal meg, felőlük bármennyi lehet. Pedig éppen most kottyantotta el egy ukrán parlamenti képviselő, hogy legalább félmillió halottjuk és ugyanennyi sebesültjük lehet, de lehet hogy ez egy alulbecsült adat. Így tehát tovább izgulhatunk, hogy lesz-e béke és mikor történik meg.”


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksütemény

Ez főz? Süt? Ez?

Bayer Zsolt avatarja

Mennyire szánalmas...

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.