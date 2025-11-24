Szabó Gergő Origo: „A kapkodás és pánik látszik az ukránokon, akiknek az is ormótlan taplóság is belefért, hogy a korrupciós ügybe belekeveredett Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke vezette az ukrán delegációt az amerikaiakkal való tárgyalásokon és Jermak kijelentette, hogy most aztán jönni fog a tartós és igazságos béke. Mivel Zelenszkij cimborája mondta ezt, abban biztosak lehetünk, hogy sem tartós, sem igazságos nem lesz, ami jön, de vélhetően béke sem. Mert ennek a diktatúrának elemi érdeke a háború, az cseppet sem zavarja őket, hogy hány ukrán hal meg, felőlük bármennyi lehet. Pedig éppen most kottyantotta el egy ukrán parlamenti képviselő, hogy legalább félmillió halottjuk és ugyanennyi sebesültjük lehet, de lehet hogy ez egy alulbecsült adat. Így tehát tovább izgulhatunk, hogy lesz-e béke és mikor történik meg.”



