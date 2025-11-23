Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

„Karácsony súlyosan törvényt szegett, és hazudik is”

Vitézy Dávid
2025. 11. 23. 14:48
Vitézy Dávid, Facebook: „Karácsony Gergely főpolgármester a mai Hang-interjújában súlyosan megszegte a közbeszerzésekkel kapcsolatos titoktartási szabályokat, és kivitte a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitát a nyilvánosság elé. Ez törvénysértő, ellentétes az általa és a közgyűlés minden tagja által aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal. Lenne mit reagálnom tartalmilag is, de ha megtenném, ugyanolyan törvényszegést követnék el, mint Karácsony – ugyanis egy még le nem zárt közbeszerzésben egyes ajánlattevők referenciájának érvényességéről nem beszélhetek nyilvánosan, erre szigorú eljárási szabályok vonatkoznak. A főpolgármester arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy a közgyűlésen vita alakult ki a Bubi-tender ajánlattevője kapcsán, hogy a Helsinkiből hozott referenciája érvényes-e, mivel télen a rendszer nem működik ott – és korábban elő lett írva a folyamatos üzem Budapestre a referenciák terén. A fő vitás pont amúgy nem is ez volt, de egyelőre nem tudom jogszerűen kifejteni a további problémás pontokat. A Magyar Hangban Karácsony ezek után szokásához híven ismét a közgyűlést és annak nagy frakcióit kezdte szidni, hogy miért egy politikai testület akar egy közbeszerzés lezárásáról dönteni, és miért nem bízzuk ezt szakemberekre. De Karácsony ez ügyben nem mond igazat.”

