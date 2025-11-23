„Karácsony súlyosan törvényt szegett, és hazudik is”

Vitézy Dávid, Facebook: „Karácsony Gergely főpolgármester a mai Hang-interjújában súlyosan megszegte a közbeszerzésekkel kapcsolatos titoktartási szabályokat, és kivitte a Bubi-tender körüli zárt közgyűlési vitát a nyilvánosság elé. Ez törvénysértő, ellentétes az általa és a közgyűlés minden tagja által aláírt összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozattal. Lenne mit reagálnom tartalmilag is, de ha megtenném, ugyanolyan törvényszegést követnék el, mint Karácsony – ugyanis egy még le nem zárt közbeszerzésben egyes ajánlattevők referenciájának érvényességéről nem beszélhetek nyilvánosan, erre szigorú eljárási szabályok vonatkoznak. A főpolgármester arról beszélt a Magyar Hangnak, hogy a közgyűlésen vita alakult ki a Bubi-tender ajánlattevője kapcsán, hogy a Helsinkiből hozott referenciája érvényes-e, mivel télen a rendszer nem működik ott – és korábban elő lett írva a folyamatos üzem Budapestre a referenciák terén. A fő vitás pont amúgy nem is ez volt, de egyelőre nem tudom jogszerűen kifejteni a további problémás pontokat. A Magyar Hangban Karácsony ezek után szokásához híven ismét a közgyűlést és annak nagy frakcióit kezdte szidni, hogy miért egy politikai testület akar egy közbeszerzés lezárásáról dönteni, és miért nem bízzuk ezt szakemberekre. De Karácsony ez ügyben nem mond igazat.”
Így írnak ők – November 23., délután
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!