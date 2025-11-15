Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Katka áruló, Feri csalódott

Katka áruló, Feri csalódott

Gelencsér Ferenc
2025. 11. 15. 7:42
Gelencsér Ferenc Facebook: „Elképesztő káros a magyarországi liberalizmusra, amikor a „progresszívek” próbálják maguknak vindikálni a jogot arra, hogy meghatározzák a liberalizmus fogalmát és feltöltsék olyan tartalommal, amitől az ország 80%-a epegörcsöt kap. Talán nem véletlen, hogy 1994 óta, a liberálisok legnagyobb árulása óta, ebben az országban nem képes liberális párt egy 15%-os üvegplafon fölé emelkedni. Mert azon kívül, hogy mindenki üljön fel egy szivárványos repülő pónira, nincs elképzelés. Maszlag van. Álproblémákkal való szélmalomharc van. És most, amikor végre a korszak aktuális liberális pártja, amelyik próbál valódi, létező problémákra rávilágítani és aminek mindketten alapítótagjai vagyunk, képes átlépni az árnyékát és orvosolni a magyarországi liberalizmus történelmi terheit, hátralép azért, hogy az ország előre tudjon lépni kettőt, akkor e mögé az eszme mögé szerveződve próbáljátok elgáncsolni a rendszerváltást. Mérhetetlenül csalódott vagyok.”


 

