„Kedves, meghitt ünnepi kép, Hitler éppen megnyerte a II. világháborút.”

Batka Zoltán
2025. 11. 25. 14:47
Batka Zoltán Népszava: „Meg kell hagyni a felcsúti Muszkavezetőnk küzd, mint mologyec a jégen, hogy meglegyen a mindennapi betevő lájkja. Miután nemrég még multikulti ételinfluenszert játszott, kínai migránsoknál csípős csirkelábat falatozott (közben alvezérei Temuról rendelt cicamotorokkal robogják körbe csonka-Magyarország bölcsödéit és óvodáit új, multikulti dimenziókat adva a megszokott, fideszes politikai pedofíliának) most jöhetett az ellenirányú üzenet, egy kis hamisítatlan 30’-as évekbeli fajvédő romantika a Migránsmentes Magyarországról. Ahol minden fehér, de elsősorban a bőrszín. Kedves, meghitt ünnepi kép, Hitler éppen megnyerte a II. világháborút.”

