Képzeld el, Magyar elmegy Putyinhoz tárgyalni…

Bálint Botond, Pesti Srácok: „Képzeld el, hogy a Bütyöknek kell elintéznie a gázunkat meg az olajunkat. Ugye, már fázol? Egyrészt neki kell elmennie elintézni, hogy az amerikaiak ne csináljanak ki minket, aztán el kell mennie Putyinnal is megbeszélni, hogy ha már az amerikaiak nem csinálnak ki minket, ő se tegye. Ugye, senki nem gondolja, hogy ez Magyar Péter képességeire szabott feladat?”