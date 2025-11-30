Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Képzeld el, Magyar elmegy Putyinhoz tárgyalni…

Képzeld el, Magyar elmegy Putyinhoz tárgyalni…

Bálint Botond
2025. 11. 30. 14:26
Bálint Botond, Pesti Srácok: „Képzeld el, hogy a Bütyöknek kell elintéznie a gázunkat meg az olajunkat. Ugye, már fázol? Egyrészt neki kell elmennie elintézni, hogy az amerikaiak ne csináljanak ki minket, aztán el kell mennie Putyinnal is megbeszélni, hogy ha már az amerikaiak nem csinálnak ki minket, ő se tegye. Ugye, senki nem gondolja, hogy ez Magyar Péter képességeire szabott feladat?”

