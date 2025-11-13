Keserédes sorok a Nagy Alma apropóján

Dezse-Zelenka Dóra Pesti Srácok: „A kommunizmust jóérzésű ember nem támogatja, miután szembesült vele, hogy mi is az. A kommunizmust azok az emberek éltetik, akik soha nem akartak megdolgozni semmiért és minden követ megmozgattak, hogy elvegyék a tehetségesektől, a szorgalmasaktól, a jobb képességű szomszédtól. Azután pedig nem új értéket teremtettek a lopott áruból, hanem felélték azt, felégették maguk után az udvart és mentek tovább fosztogatni. Majd jött újra a szorgalmas ember és újra épített. Na ez történik ma Magyarországon, és ha mázlijuk van, akkor New Yorkra is ez vár majd, úgy 50-60 év múlva. Röviden ennyi.”