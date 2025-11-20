Két buta férfi és a baloldali szavazók teljes lebutítása

Dezse-Zelenka Dóra Pesti Srácok: „Adott két buta férfi, akik imádnak szerepelni, szépen fel is építették a Z-generációsokból és a belpesti redditfüggő fiatalokból álló nézőközönségüket, ezzel pedig kis hazánkban elég nagy hírnévre tettek szert. A fiúk most feladatot kaptak: tenni a hülyét és jelentéktelenné tenni azt a tényt, hogy egy kommunista szervezet német tagjai két évvel ezelőtt ártatlan magyarokat vertek az utcán kalapáccsal és viperákkal. De mindez nem fontos, mert Tiborcz, meg Rogán, meg Orbán és lopás. Az antifák embertelen tettei és embertelen “elvei” mit sem számítanak, mert NER és korrupció. Ugye. És a redditfüggő Z-generációs belpestiek isszák a szavaikat. Elhiszik, hogy ártatlan embereket verni az utcán nem terrorcselekmény. Elhiszik, hogy egy, az agresszív kommunista tetteket és eszméket terjesztő csoportosulás nem terrorszervezet. Elhiszik, hogy az, aki abban hisz, hogy ártatlan emberek megverésével “megtisztítja a társadalmat”, az nem terrorista. És itt jön be a baloldali szavazó teljes lebutítása. A mesterterv, aminek a lényege, hogy a baloldali szavazó ne lásson, ne halljon és ne érzékeljen semmi mást az Orbán, NER, Tiborcz, “ezeklopnak” tengelyen kívül. A mesterterv - amiben ez a két ostoba férfi is részt vesz, akár tudatosan, akár tudattalanul - az, hogy a világot egyetlen síkon érzékelő emberek tömegeit neveljék ki, akik képtelenek meglátni az összefüggéseket, értelmezni az okot és az okozatot és felfogni a tényeket. Egy nemzet olyan szintű lebutítása a cél, amelyikben olyan emberek vannak többségben, akik képtelenek a saját gyűlöletükön, egójukon túl bármi mást érzékelni, s a leszűkült tudatállapot miatt nem is fogják érzékelni azt, amikor az éhes disznók szétmarcangolják újra az országukat.”