Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Ki áll igazból a Humanisták mögött?

Ki áll igazból a Humanisták mögött?

Schiffer András
2025. 11. 20. 14:55
Schiffer András ÖT: „Ez biztos, hogy a Karácsony Gergely projektje. Hagyjuk már. A Gergőt én nagyon kedvelem, meg minden, de ő abban rendkívül rutinos, hogy ő az ember, aki ott sem volt. Én emlékszem, hogy az első nagy LMP-n belüli botrány ami a szakítást megelőzte, egy levelező lista volt, ami titok, egy háttérpártstruktúrát csináltak egy elektronikus levelező listán, és amikor kiborult a bili, Vágó Gábor barátomnak hála, kiderült, hogy Karácsony Gergely Frakcióvezető-helyettes és a pártvezetőség tagja is rajta van. Hát mindenki letámadta a Gergőt, le is kellett mondania, úgy kellett újra választani egy ilyen soron következő kongresszuson. És a Gergő akkor is lehajtott fejjel azzal védekezett, hogy ő nem is tudja, hogy került fel arra a listára, ő nem is nézte azokat a leveleket. Tehát ne bohóckodjunk már!”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

