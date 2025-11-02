Ki is ért, mihez, avagy Tölgyessy és a kommentelők

Hont András Facebook: „Nem voltam napközben közösségi média közelében, így csak estefelé értesültem róla, hogy minden ellenzéki kommentelő ért a politológiához, Tölgyessy Péter viszont nem. Oké.”
Így írnak ők – November 2., délelőtt
