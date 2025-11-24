Így írnak Őkgondolatokgyűjtemény

Kicsúszott: „a Trumppal folytatott – egyébként eredményes – tárgyalások”

Kicsúszott: „a Trumppal folytatott – egyébként eredményes – tárgyalások”

Csillag István
2025. 11. 24. 15:24
Csillag István Népszava: „HAZUGSÁGOK REGGEL, DÉLBEN, ESTE – ORBÁN TÚLTESZ A KOMMUNISTÁKON VAGY GYURCSÁNYON IS. Ha csak az utolsó időkben elhangzott hazugságokat idézzük fel, azok is világossá teszik, hogy a „törvény első szolgája” szerepében tetszelgő miniszterelnök a Trumppal folytatott – egyébként eredményes - tárgyalások kimenetelével sem elégszik meg. „Nem bír a vérivel”, folyton-folyvást hazudnia kell.”

